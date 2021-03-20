Фото: приборов TruCAM на дорогах станет больше / auto.24

В Украине с 22 марта станет больше проверок соблюдения скорости водителями на дорогах - патрульные с прибором TruCAM выйдут на дополнительные 60 участков.

Как сообщили в пресс-службе полиции, общее количество участков, где измеряют скорость таким радаром, увеличится до 309.

Новые места были определены на основании проведенного анализа аварийности именно по причинам превышения скорости движения.

В патрульной полиции просят водителей обратить внимание, что:

об использовании приборов измерения скорости информируют дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксацию нарушений;

в местах фиксации нарушений будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.

Новые участки расположения устройств измерения скорости TruCAM обозначены красным цветом.

Ранее мы писали о том, что в Украине массово установили камеры для фиксации нарушений ПДД. Стал известен список мест нахождения радаров.

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