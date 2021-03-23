Британский парламент собирается рассмотреть законопроект о введении штрафов для граждан страны, которые собираются совершить туристические поездки в период карантина.

В настоящее время размер взыскания будет составлять 7 тысяч долларов. В случае, если британские депутаты поддержат этот документ, то он вступит в силу на следующей неделе. Действие особого режима, который действует в стране должно закончится 29 марта.

Отмечается, что сейчас весомыми основаниями для выезда граждан за пределы страны являются работа, волонтерство, образование, медицинские потребности или же посещение свадьбы, похорон. Данные ограничения будут действовать для того, чтобы обезопасить население страны от заражения новыми штаммами коронавирусной инфекции, которые могут привести к срыву кампании по вакцинации.

Читайте также, на территории Великобритании лабораторно подтвердили первые два случая заболевания "филиппинской" версией коронавирусной инфекции. Специалисты выразили опасение, что вакцины для борьбы с COVID-19 могут оказаться бессильны.

Кроме того, в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса Великобритания ужесточает правила въезда. В "черный список" вошли ОАЭ, Португалия, ЮАР и ряд других стран Южной и Центральной Африки, Аргентина, Бразилия, Перу, Чили.

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