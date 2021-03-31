В Украине за сутки вакцинировались почти 19 тысяч человек [ Редактировать ]
В среду, 31 марта, глава Минздрава Максим Степанов заявил о том, что в Украине за сутки от коронавируса вакцинировали 18668 человек.
Всего с начала прививочной кампании вакцина получили 231 566 человек, из них одну дозу - 231 564 человека, обе дозы - два человека.
Как вакцинировались в регионах:
- Киев - 1720 прививок;
- Винницкая область - 860 прививок;
- Волынская область - 640 прививок;
- Днепропетровская область - 1510 прививок;
- Донецкая область - 420 прививок;
- Житомирская область - 970 прививок;
- Закарпатская - 630 прививок;
- Запорожская область - 900 прививок;
- Ивано-Франковская область - 878 прививок;
- Киевская область - 820 прививок;
- Кировоградская область - 520 прививок;
- Луганская область - 450 прививок;
- Львовская область - 1160 прививок;
- Николаевская область - 850 прививок;
- Одесская область - 530 прививок;
- Полтавская область - 1050 прививок;
- Ривненская область - 630 прививок;
- Сумская область - 680 прививок;
- Тернопольская область - 560 прививок;
- Харьковская область - 550 прививок;
- Херсонская область - 200 прививок;
- Хмельницкая область - 590 прививок;
- Черкасская область - 970 прививок;
- Черновицкая область - 220 прививок;
- Черниговская область - 360 прививок.
Вакцинация проводилась 168 мобильными бригадами по иммунизации и 771 пунктом прививки.
В лист ожидания вакцинации от COVID-19 уже записались 378 242 человека.
Ранее мы писали, что вакцины от коронавирусной инфекции первого поколения, которые в настоящее время разработали для борьбы с существующими штаммами болезни, могут оказаться неэффективными против будущих разновидностей. В формировании мнения принимали участие 77 медработников из 28 стран мира.
Кроме того, в Германии регулятор вакцин заявил, что у пациентов, которые получали препарат от AstraZeneca, были зафиксированы побочные эффекты в виде образования сгустков крови в головном мозге. Почти все сообщения о развитии осложнений после иммунизации касаются женщин.
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