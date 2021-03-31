В среду, 31 марта, глава Минздрава Максим Степанов заявил о том, что в Украине за сутки от коронавируса вакцинировали 18668 человек.

Всего с начала прививочной кампании вакцина получили 231 566 человек, из них одну дозу - 231 564 человека, обе дозы - два человека.

Как вакцинировались в регионах:

Киев - 1720 прививок;

Винницкая область - 860 прививок;

Волынская область - 640 прививок;

Днепропетровская область - 1510 прививок;

Донецкая область - 420 прививок;

Житомирская область - 970 прививок;

Закарпатская - 630 прививок;

Запорожская область - 900 прививок;

Ивано-Франковская область - 878 прививок;

Киевская область - 820 прививок;

Кировоградская область - 520 прививок;

Луганская область - 450 прививок;

Львовская область - 1160 прививок;

Николаевская область - 850 прививок;

Одесская область - 530 прививок;

Полтавская область - 1050 прививок;

Ривненская область - 630 прививок;

Сумская область - 680 прививок;

Тернопольская область - 560 прививок;

Харьковская область - 550 прививок;

Херсонская область - 200 прививок;

Хмельницкая область - 590 прививок;

Черкасская область - 970 прививок;

Черновицкая область - 220 прививок;

Черниговская область - 360 прививок.

Вакцинация проводилась 168 мобильными бригадами по иммунизации и 771 пунктом прививки.

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 уже записались 378 242 человека.

Ранее мы писали, что вакцины от коронавирусной инфекции первого поколения, которые в настоящее время разработали для борьбы с существующими штаммами болезни, могут оказаться неэффективными против будущих разновидностей. В формировании мнения принимали участие 77 медработников из 28 стран мира.

Кроме того, в Германии регулятор вакцин заявил, что у пациентов, которые получали препарат от AstraZeneca, были зафиксированы побочные эффекты в виде образования сгустков крови в головном мозге. Почти все сообщения о развитии осложнений после иммунизации касаются женщин.

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