В среду, 31 марта, первый замглавы Верховной Рады Руслан Стефанчук выразил надежду, что президент Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет закон о всеукраинском референдуме.

По его словам, Зеленский уже не может его ветировать.

Также Стефанчук считает, что в Офисе президента продолжаются внутренние процедуры согласования, потому что документ очень сложный.

Я бы не сводил этот вопрос к какой-то конспирологии. Права ветировать уже нет (завершилось на 15-й день), а потому есть только один вариант - этот законопроект будет подписан. Надеюсь, что это произойдет в ближайшее время, и он будет опубликован.

Ранее мы писали о том, что в Верховной Раде представили концепцию закона о местном референдуме. Стало известно, какие на нем могут рассматривать вопросы.

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