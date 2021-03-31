"Зеленский не может ветировать закон о всеукраинском референдуме" - Стефанчук [ Редактировать ]
В среду, 31 марта, первый замглавы Верховной Рады Руслан Стефанчук выразил надежду, что президент Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет закон о всеукраинском референдуме.
По его словам, Зеленский уже не может его ветировать.
Также Стефанчук считает, что в Офисе президента продолжаются внутренние процедуры согласования, потому что документ очень сложный.
Я бы не сводил этот вопрос к какой-то конспирологии. Права ветировать уже нет (завершилось на 15-й день), а потому есть только один вариант - этот законопроект будет подписан. Надеюсь, что это произойдет в ближайшее время, и он будет опубликован.
Ранее мы писали о том, что в Верховной Раде представили концепцию закона о местном референдуме. Стало известно, какие на нем могут рассматривать вопросы.
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