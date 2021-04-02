Печерський райсуд відправив мітингаря з Банкової під домашній арешт [ Редактировать ]
Справа про погроми на Банковій: на лаві підсудних - сьомий підозрюваний. Печерський райсуд сьогодні відправив під цілодобовий домашній арешт Олексія Бєлковського.
За даними слідства, саме він підпалив двері Офісу Президента, кидав предмети в будівлю та писав образливі слова на фасаді. Сам Бєлковський визнав, що був на акції 20 березня, проте стверджує - ніяких протиправних дій не вчиняв. Адвокати підозрюваного вже заявили: запобіжний захід оскаржать.
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