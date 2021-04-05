Повені в Індонезії затопили десятки будівель [ Редактировать ]
Повені забрали пів сотні життів у Індонезії. Рясні зливи призвели до підтоплень та зсувів на сході країни. Під купами бруду опинилися десятки будинків, окремі будівлі просто змило, також зруйновано мости та дороги.
Через переливи дамб підтоплені десять тисяч домівок. Рятувальні операції тривають. Повені та зсуви в сезон дощів часте лихо в регіоні.
На думку екологів, усе - через вирубування лісів. І в зоні ризику живе 125 мільйонів індонезійців - це майже половина населення країни.
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