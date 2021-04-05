Узбережжя Флориди може залити радіоактивною отрутою [ Редактировать ]
У Флориді - надзвичайний стан. Витік токсичних стічних вод у затоку Тампа загрожує екологічною катастрофою. Аварія сталася на резервуарі з відходами на території колишнього фосфатного заводу.
Якщо тріщина збільшиться, до океану може потрапити понад три з половиною мільйонів кубометрів радіоактивної отрути. З огляду на це, жителів прилеглих будинків евакуювали.
Місцева влада намагається зарадити лиху, відкачуючи воду та прокладаючи рівчак для контрольованого стоку.
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