Туалет надворі, початкова школа на сусідній вулиці, а дошкільнята в колгоспній конторі. Так уже десятки років навчаються діти із села Кідри, на Рівненщині. Їхня школа затісна - розрахована на 320 учнів, а ходить туди понад сімсот. Більше про школу-рукавичку розкаже Сніжана Сидорук.

Ця школа в селі Кідри - єдина і затісна. Три кабінети добудували просто в коридорі.

У школі досі немає вбиральні. У туалет діти бігають на вулицю. Кабінети - малі, а в коридорах не розминутися.

Софія Смулка, учениця 9 класу:

Всі хочуть десь погуляти і не получається. Тому що мало місця на коридорах. Сидимо в класах.

Навчальний процес у школі розтягнули на цілий день. Але всім дітям місця однаково не вистачило. Першачків переселили в приміщення через дорогу.

Любов Ямпольська, директорка Кідрівського навчально-виховного комплексу:

В дві зміни повністю зайняті всі кабінети і уже третій рік ми арендуємо приміщення колишнього будинку культури. Там ми зробили три класи. Там в нас в основному дітки перших класів.

Немає в селі й садочка. Дітлахів до школи готують у приміщенні колишнього колгоспу. Якому вже понад сто років. На 77 дітей - дві маленькі кімнатки, працюють у дві зміни.

Тут в нас ігрова кімнатка. Мало щось такого реконструкції зробили.

На нову школу в селі чекають уже більш як 15 років. Ось це напівзруйноване приміщення колишнього дитсадка давно мали реконструювати для молодших класів. Два роки тому навіть проєкт розробили, але далі паперів справа не рушила.

Віктор Семчук, голова Каноницької ОТГ:

Згідно з цим проєктом блок початкових класів може вмістити триста учнів. Це серйозно розвантажить діючу школу. В цьому році ми приймали участь в конкурсі проєктів, що фінансується з ДФРР, але ми не пройшли цей конкурсний відбір.

Обласні чиновники визнають - школа в селі потрібна, але цьогоріч за неї не візьмуться. З державного резервного фонду Рівненщина отримала 160 мільйонів гривень. За ці кошти зводять одинадцять об'єктів на всіх грошей не вистачить.

Василь Мельник, заступник директора департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації:

Позиція департаменту щодо будівництва шкіл на даний час така, що необхідно в першу чергу завершити будівництво вже розпочатих об'єктів, а в нас їх по території області дуже велика кількість об'єктів.

Село Кідри - багатодітне. Щороку тут на світ з'являється до вісімдесяти малюків. Стільки ж дітей уже наступного року мають уперше переступити поріг цієї школи-рукавички. Де їх розмістити поки що не знають.