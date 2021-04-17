Держбюро розслідувань висадили дерева в парках [ Редактировать ]
Держбюро розслідувань взялося за лопати. Працівники відомства одразу в сімох українських містах висадили дерева в парках і скверах. Так вони долучилися до екологічної акції в День захисту довкілля. І запевнили: екологічні злочини в пріоритеті Бюро.
За кілька місяців слідчі вже викрили десятки схем незаконного вирубування лісів. Збитки від якого понад 50 мільйонів гривень. І скоєні ці злочини переважно держслужбовцями. Тож обіцяють скоро саджати не тільки дерева.
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