Держбюро розслідувань взялося за лопати. Працівники відомства одразу в сімох українських містах висадили дерева в парках і скверах. Так вони долучилися до екологічної акції в День захисту довкілля. І запевнили: екологічні злочини в пріоритеті Бюро.

За кілька місяців слідчі вже викрили десятки схем незаконного вирубування лісів. Збитки від якого понад 50 мільйонів гривень. І скоєні ці злочини переважно держслужбовцями. Тож обіцяють скоро саджати не тільки дерева.