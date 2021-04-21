В Україні та Франції правоохоронці одночасно провели спецоперацію та викрили банду, яка налагодила бізнес на соціальних виплатах для біженців. Як працювала схема - дивіться далі.

Міжнародний кримінальний бізнес працював з українського боку у Подільську на Одещині, з французького у місті Мельон поблизу Парижа.

Півтора року зловмисники перевозили малозабезпечених українців до Франції, де ті зверталися за статусом біженців, посилаючись на події на сході України, і відтак отримували відповідні виплати. Утім, гроші шахраї забирали собі. А починалася оборудка з того, що людям пропонували нібито закордонну екскурсію.

Іванна Плантовська, начальниця групи інспекторів прикордонного контролю ДПСУ:

Групою осіб здійснювався підбір громадян з низьким соціальним рівнем життя, здебільшого ромів. Жертвам пропонували так звану мандрівку Європою, за що останні мали отримати по двісті євро кожний.

Попередньо відомо, що у такий спосіб до Франції переправили більше сотні осіб. Від однієї завербованої людини отримували тисячу євро чистого прибутку. Самі ж так звані "туристи" не мали жодної копійки, та ще й залишалися без паспортів.

Артур Макаров, начальник управління міграційної поліції ГУНП в Одеській області:

У Франції, користуючись вразливим становищем наших громадян, у них відбиралися документи та їх примушували звертатися до органів соціального захисту з метою отримання статусу біженців. Після отримання відповідних документів та карток, на які надходили кошти, вони відбиралися у потерпілих, а потерпілі відправлялися до України.

Під час українсько-французької спецоперації правоохоронці затримали дев'ятьох зловмисників у Франції, вісьмох в Україні. Українцям загрожує позбавлення волі від восьми до п'ятнадцяти років.