У Чернівцях відкрили корабельний сезон. Бойовий човен вікінгів спустили на воду місцеві історичні реконструктори. Зробили кілька кіл озером та покатали всіх охочих. Побувала на борту судна і наша знімальна група.

Давай, раз, давай, давай, давай! (спускають човен на воду)

Кілька злагоджених рухів, і десятиметровий вітрильник опиняється у воді. Так чернівецькі вікінги на одному з міських озер відкривають корабельний сезон. Реконструктори відтворили автентичний човен дев'ятого століття. Допомагали їм майстри і консультанти з Данії та Німеччини.

Андрій Охрімовський, голова громадської організації "Клуб історичної реконструкції Берсерк":

Використовувався такий тип кораблів для плавання у фйордах, озерах і річках. Для трансокеанічних переходів і морських вони були більші, звичайно, для того, щоб могли витримати шторми.

У Чернівцях шторму немає, тож човен відправляється у перший заплив озером.

Бути вікінгом не просто, - кажуть реконструктори. Потрібно мати хорошу фізичну підготовку та витримку. Водночас це хобі дозволяє втекти від буденності та подорожувати в часі.

Хаук, учасник громадської організації "Клуб історичної реконструкції Берсерк":

Воно дає тобі таку свободу від усього. Від електроніки, від телефонів. Ніяких сірників, ніяких запальничок, чисто історичне.

Хлопець у клубі "Берсерк" уже вісім років. Пригадує, як вперше побачив містечко вікінгів на одному з міських святкувань.

Хаук, учасник громадської організації "Клуб історичної реконструкції Берсерк":

Там було все так красочно, вони бились, вони "пірували", фаєр-шоу! Я як побачив, я взагалі забув про все і вся, і мені просто захотілось стати частиною цього.

Поплавати на човні вікінгів могли всі охочі. Поруч також облаштували невелике похідне містечко з наметами. Люди фотографувалися в історичному одязі, обладунках та зі зброєю. Це чи не перший масовий захід у Чернівцях після виходу з "червоної зони".

Микола, житель Чернівців:

Це дуже кльово, автентично і ми дуже раді, що ми тут. Всі люди стомилися від ізоляції і це такий ковток повітря.

Традиційно найяскравіші емоції у малечі. Дітвора і шолом приміряла, і щити мечами перевіряла.

Вова, житель Чернівців:

Мені цей човен подобається, бо цей корабель дуже великий і ще тут дуже великі вітрила.

Найближчим часом планують змайструвати ще один, більший човен. Біля озера облаштують відкриту майстерню, де всі охочі зможуть спостерігати за процесом. А потім корабель спустять на воду та кататимуть на ньому людей.