Бойовий човен вікінгів спустили на воду у Чернівцях [ Редактировать ]
У Чернівцях відкрили корабельний сезон. Бойовий човен вікінгів спустили на воду місцеві історичні реконструктори. Зробили кілька кіл озером та покатали всіх охочих. Побувала на борту судна і наша знімальна група.
Давай, раз, давай, давай, давай! (спускають човен на воду)
Кілька злагоджених рухів, і десятиметровий вітрильник опиняється у воді. Так чернівецькі вікінги на одному з міських озер відкривають корабельний сезон. Реконструктори відтворили автентичний човен дев'ятого століття. Допомагали їм майстри і консультанти з Данії та Німеччини.
Андрій Охрімовський, голова громадської організації "Клуб історичної реконструкції Берсерк":
Використовувався такий тип кораблів для плавання у фйордах, озерах і річках. Для трансокеанічних переходів і морських вони були більші, звичайно, для того, щоб могли витримати шторми.
У Чернівцях шторму немає, тож човен відправляється у перший заплив озером.
Бути вікінгом не просто, - кажуть реконструктори. Потрібно мати хорошу фізичну підготовку та витримку. Водночас це хобі дозволяє втекти від буденності та подорожувати в часі.
Хаук, учасник громадської організації "Клуб історичної реконструкції Берсерк":
Воно дає тобі таку свободу від усього. Від електроніки, від телефонів. Ніяких сірників, ніяких запальничок, чисто історичне.
Хлопець у клубі "Берсерк" уже вісім років. Пригадує, як вперше побачив містечко вікінгів на одному з міських святкувань.
Хаук, учасник громадської організації "Клуб історичної реконструкції Берсерк":
Там було все так красочно, вони бились, вони "пірували", фаєр-шоу! Я як побачив, я взагалі забув про все і вся, і мені просто захотілось стати частиною цього.
Поплавати на човні вікінгів могли всі охочі. Поруч також облаштували невелике похідне містечко з наметами. Люди фотографувалися в історичному одязі, обладунках та зі зброєю. Це чи не перший масовий захід у Чернівцях після виходу з "червоної зони".
Микола, житель Чернівців:
Це дуже кльово, автентично і ми дуже раді, що ми тут. Всі люди стомилися від ізоляції і це такий ковток повітря.
Традиційно найяскравіші емоції у малечі. Дітвора і шолом приміряла, і щити мечами перевіряла.
Вова, житель Чернівців:
Мені цей човен подобається, бо цей корабель дуже великий і ще тут дуже великі вітрила.
Найближчим часом планують змайструвати ще один, більший човен. Біля озера облаштують відкриту майстерню, де всі охочі зможуть спостерігати за процесом. А потім корабель спустять на воду та кататимуть на ньому людей.
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