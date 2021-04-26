Експеримент на виживання. У Франції добровольці провели 40 днів у печері. Без світла, зв'язку та годинників. Метою дослідження було визначити можливості сучасної людини адаптуватися в умовах повної ізоляції.

У ньому взяли участь 15 людей віком від 27 до 50 років. Вони усамітнилися в найбільшій європейській печері Ломбрівс. Там власноруч добували електроенергію за допомогою велосипеда, ночували в спальних мішках, а воду діставали з 45-метрового колодязя.

Вийшовши на поверхню, відчайдухи не повірили, що провели в печері стільки часу. Їм здавалося, що не минуло й місяця.