У вівторок, 22 квітня, в ефірі програми "Акцент" на телеканалі "НТН" голова Національної Ради економічного розвитку Олексій Дорошенко розповів про інфляцію в Україні.

Ціни на передодні свят не підвищуються. Протягом 3 років ціни на продукти перед святами не зростають через низький попит. Купити бажання у людей є, а грошей на це - немає. Інфляція в цьому році фактично вийшла за межі, які встановив Національний банк, які було передбачено в бюджеті.

На кінець року ми очікуємо інфляцію 8%.

Роздрібна торгівля останні роки зростає переважно на відсоток інфляції. Перед святами немає подорожчання, а якраз всю інфляцію споживчу останні три роки формує вартість комунальних послуг. На другому місці - зростання вартості харчування.

"Ціни на продукти харчування зростають кожен день, по трошки. Якщо ми говоримо про інфляцію в 2015 році - 43%, в минулому - 5,5%, зараз буде 8-9%. Ми бачимо, що інфляція вже вища, ніж хотілося б нам з вами", - додав він.

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