У Німеччині медсестра зарізала своїх пацієнтів [ Редактировать ]
Жахливий злочин у Німеччині. У місті Потсдам медсестра зарізала чотирьох пацієнтів у лікарні. Ще одна людина серйозно поранена.
Всі жертви були пацієнтами одного відділення, але лікувалися у різних палатах.
Підозрювану затримали. За даними місцевих ЗМІ, їй 51 рік. Мотиви нападу поки що невідомі. Поліція утримується від коментарів, слідство триває.
по теме
Жінка випадково розбила ампулу з вакциною Pfizer та вирішила замінити препарат "пустишкою"
У запеклі заворушення переросла акція протесту під знайомим усьому світові гаслом "Блек лайвз меттер"
Напередодні у шпиталі спалахнула масштабна пожежа - загинули 82 людини, ще понад 100 постраждали
З десяти доз у кожному флаконі медики використовували лише дев'ять. Останню просто викидали
З десяти доз у кожному флаконі медики використовували лише дев'ять - останню просто викидали