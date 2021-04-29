Жахливий злочин у Німеччині. У місті Потсдам медсестра зарізала чотирьох пацієнтів у лікарні. Ще одна людина серйозно поранена.

Всі жертви були пацієнтами одного відділення, але лікувалися у різних палатах.

Підозрювану затримали. За даними місцевих ЗМІ, їй 51 рік. Мотиви нападу поки що невідомі. Поліція утримується від коментарів, слідство триває.