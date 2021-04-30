В пятницу, 30 апреля, пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель написала заявление на увольнение. Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на источники в Офисе президента.

Уточняется, что заявление она пишет уже в третий раз (два прошлых раза его не подписали).

По словам источника, у Мендель много претензий по условиям работы, "да и характер у нее, мягко говоря, не простой".

Также ее работу в целом негативно оценивает глава Офиса президента Андрей Ермак, который продвигает линию, что пресс-секретаря нужно менять. Правда, при этом к Мендель хорошо относится лично президент Зеленский, что и удерживало ее в прошлые разы от увольнения.

Но в этот раз вроде она уже на самом деле настроена уходить, да и в Офисе не особо хотят ее удерживать. Более того, уже начинают искать замену. Но последнее слово, в любом случае, будет за Зеленским.

Ранее Юлия Мендель прокомментировала отсутствие Зеленского на переговорах лидеров "нормандской четверки.

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