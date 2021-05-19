Боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции из гранатометов и пулеметов [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 18 мая, вооруженные формирования России шесть раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.
- Противник дважды открывал огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Песков.
- Возле Светолодарска и Зайцево боевики совершили обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
- Возле Красногоровки противник применил автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы.
- У Авдеевки - подтствольные гранатометы.
Боевых потерь среди наших защитников нет. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ.
С начала текущих суток, 19 мая, нарушений режима "тишины" не зафиксировано.
Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил.
Как сообщали "Подробности", 6 апреля в разговоре с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление Украины в НАТО "единственным путем к завершению войны на Донбассе".
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