За минувшие сутки, 18 мая, вооруженные формирования России шесть раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

Противник дважды открывал огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Песков .

. Возле Светолодарска и Зайцево боевики совершили обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

боевики совершили обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Возле Красногоровки противник применил автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы.

противник применил автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы. У Авдеевки - подтствольные гранатометы.

Боевых потерь среди наших защитников нет. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ.

С начала текущих суток, 19 мая, нарушений режима "тишины" не зафиксировано.

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил.

Как сообщали "Подробности", 6 апреля в разговоре с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление Украины в НАТО "единственным путем к завершению войны на Донбассе".

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