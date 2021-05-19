Главный санитарный врач Украины и главный кандидат на должность министра здравоохранения Виктор Ляшко пообещал до конца лета полностью вакцинировать 5 миллионов украинцев. Об этом он сказал на заседании парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Я, Виктор Ляшко, кандидат в министры здравоохранения, обещаю в первые 100 дней вакцинировать пять миллионов украинцев. То есть провести 10 млн прививок за лето.

Члены комитета уточнили у Ляшко относительно его намерений, спросив, уверен он, что хватит возможностей. Ляшко повторил свое обещание.

Председатель комитета Рады Михаил Радуцкий сказал, что если этого не случится, "будем нового министра искать".

После этого комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации поддержал назначение Виктора Ляшко министром здравоохранения Украины.

Напомним, что 18 мая Верховная Рада отправила в отставку главу Минздрава Максима Степанова. Причиной его увольнения стал провал кампании по вакцинации украинцев против COVID-19.