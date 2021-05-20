Вакцину проти коронавірусу отримали вісімнадцять тисяч українців

Знову понад п'ять тисяч хворих. Ковідна статистика в Україні від учора фактично не змінилася. Одужали майже 17 тисяч пацієнтів. Померли 202 людини.

По регіонах найбільша кількість нових інфікувань на Дніпропетровщині, Харківщині та у столиці. Вакцину проти коронавірусу отримали вісімнадцять тисяч українців. По дві дози 48 тисяч.