Криза пасажирських перевезень: чому держава не платить за пільговиків? [ Редактировать ]
Кризу в галузі пасажирських перевезень прогнозують вітчизняні експерти. Мовляв, держава відмовляється компенсувати бізнесу витрати на пільговиків, а перевізникам - нічого не залишається як підвищувати вартість послуг. Можливий розвиток подій - у матеріалі з Одеси.
Сім гривень - за проїзд у одеських маршрутках. Такі ціни зараз, але вже влітку вони можуть зрости до десяти гривень.
Сергій Черноіваненко, експерт у транспортній галузі:
В перспективе того, что у нас всё дорожает и количество людей, которые пользуются автобусами, тоже снижается. Перевозчики находятся в экономической пропасти уже.
Чимало одеситів обурені такою новиною. Мовляв, новий тариф надто високий та й не відповідає якості брудних та старих маршруток.
Тетяна Цибульська, жителька Одеси:
Мне, например, на работу нужны три пересадки утром и вечером, пускай посчитают, сколько человеку останется на проживание!
Людмила Трегубова, жителька Одеси:
Такое обслуживание! Если десять гривен, должно быть как-то более комфортно!
Одна з причин подорожчання - пільгова категорія пасажирів. Згідно із законодавством, витрати на їх перевезення держава має напряму компенсувати перевізникам.
Але не робить цього вже п'ять років поспіль.
Назар Миколюк, експерт Асоціації міст України:
У двадцятому році була зустріч робоча, де ми це підіймали питання. Вже тоді йшла мова про вирішення проблеми на рівні Кабміну і ініціюванню законопроєкту. На жаль, це все залишилось на папері і на сьогодні питання не вирішене.
Отже, тягар пільгових перевезень уряд перекладає на місцеві органи влади. Але й в останніх немає грошей для перевізників. Тож бізнесу залишається підвищувати тариф, яким би несправедливим це не видавалося, пояснюють в одеській опозиції.
Віталій Саутьонков, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":
Дело в том, что мы видим уже не на одном примере, что государство пытается как можно больше скинуть расходов на местные бюджеты. И это касается и ПТУ, это касается и больниц, вот сегодня это коснулось транспорта и транспортники пришли к городской власти, к областной власти и заявили о том, что они не могут возить, осуществлять перевозки по таким тарифам. Вот это основной посыл, который они пытаются донести. Я не уверен, что он на сто процентов правильный, я уверен, что в этих трёх гривнах сверху заложена еще какая-то определенная часть маржи, но какая-то часть правды в этих словах есть, потому что действительно с две тысячи шестнадцатого года центральный бюджет перестал компенсировать.
Тож у опозиції вважають: стримати зростання тарифу мають центральні органи влади. Окрім того, саме вони мають допомогти автоперевізникам, які зазнали втрат через карантинні обмеження.
Віктор Баранський, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":
То есть у них пассажиропоток сократился на треть, кассы дневные упали на треть, а тариф остался тот же. Ну, извините, тут, конечно, предпринимателей можно понять. Ведь во всех развитых странах, они все в условиях коронавирусных ограничений, получали достаточно солидную компенсацию из государственного бюджета, которая позволяет им сегодня сводить концы с концами. А у нас как получается? Карантинные меры ввели? Ввели, доходы упали, где-то на треть упали, где-то в половину, где-то вообще на три четверти упали доходы у некоторых предпринимателей, ведь им никто ничего не компенсирует, как это делается в развитых странах: их всех оставили один на один со своими проблемами!
Що ж стосується виконавчої влади Одеси, то чиновники наразі нічого не кажуть про можливе подорожчання проїзду в транспорті. Але за неофіційними повідомленнями, питання це активно розглядають.
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