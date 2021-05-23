Інсульт є дуже частим і дуже руйнівним захворюванням. Це друга причина смерті як у світі, так і в Україні. Про це в неділю ввечері, 23 травня, в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявив експерт МОЗ із неврології та інсультів, кандидат медичних наук, заслужений лікар України Юрій Фломін.

"Кожні чотири хвилини в нас трапляється один новий інсульт. Кожні дев'ять хвилин одна людина помирає в Україні внаслідок інсульту. І прогнози невтішні - що це буде зростати. Кожен третій українець, згідно з прогнозами, протягом життя захворіє на інсульт", - сказав він.

За словами лікаря, це дуже серйозна загроза успішному соціально-економічному розвитку нашої держави й кожному конкретному громадянину зокрема. Змінити ситуацію може якісна медична допомога, але ймовірність отримати таку допомогу в Україні поки дуже мала.

"Європейський план дій із боротьби з інсультом, до якого Україна днями приєдналася, саме на це і спрямований. Це дуже амбітний стратегічний проект, у ньому є чотири головні цілі: слід зменшити на 10% кількість інсультів; треба, щоб понад 90% пацієнтів були госпіталізовані в спеціалізоване інсультне відділення; необхідно, щоб ми створили національну стратегію, національний план дій, над якою ми зараз, власне, і працюємо, і втілили це разом з іншими організаціями, бо це потребує об'єднання зусиль з усіх сторін", - зазначив Фломін.

Лікар-невролог назвав 10 провідних чинників ризику, які обумовлюють 90% від усіх інсультів.

"Це чинники ризику, пов'язані зі способом життя: нездорове харчування, малорухомий спосіб життя, ожиріння, куріння, зловживання алкоголем, і деякі хвороби: підвищений тиск, підвищений холестерин, цукровий діабет, хвороби серця. І на всі 10 ми можемо успішно впливати", - підкреслив він.

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