Паралімпійська збірна України вакцинувалася від коронавірусу [ Редактировать ]
Своє плече під Коронавак підставили сьогодні українські паралімпійці. Вони напередодні з тріумфом перемогли на чемпіонаті Європи з плавання. А сьогодні вже зранку шикувалися перед маніпуляційним кабінетом. Анна Каменєва стежила за процесом і розпитувала про переможні настрої.
95 медалей, із них 37 золоті. Українські паралімпійці знову підкорили Європу. Це третя поспіль перемога України на чемпіонаті з плавання.
Шесть золотых в индивидуальном и одна у нас серебряная за командную эстафету.
Максим Крипак із португальської Мадейри привіз аж 7 медалей.
Максим Крипак, багаторазовий паралімпійський чемпіон Європи з плавання:
На каждой из дистанции у нас была очень плотная борьба с одним из спортсменов из Италии волнение происходит по принципу того, что не знаешь чего ожидать от себя.
І хоч під час карантину тренувалися, все ж велика перерва у змаганнях - змусила понервувати, розповідає Єлизавета Мерешко. Цього разу паралімпійська плавчиня доповнила свою колекцію ще сімома медалями.
Єлизавета Мерешко, багаторазова паралімпійська чемпіонка Європи з плавання:
Мы больше года не выезжали на совренования, не собиралдись морально, что надо сейчас выступать. поэтому перестроиться быстро, что мы не просто поехали куда-то отдыхать и смотреть на океаны из номера гостиницы, а должны работать. вот это наверно было сложнее всего.
Єлизавета разом із командою та іншими паралімпійцями сьогодні вакцинувалися від Ковіду.
Лариса Бєлова, медсестра КМП КДЦ Голосіївського району:
По списку у нас 100 чоловік, і вакцина у нас Короновак.
Другу дозу вакцини спортсмени отримають за три тижні. І хоч вакцинація - і не обов'язкова вимога для участі в Паралімпійських іграх у Токіо, практично всі паралімпійці щеплюються.
Валерій Сушкевич, президент Національного паралімпійського комітету України:
Немає такого, що не вакцинуєшся, не ідеш. Такого немає. І японці це не ставлять. Вони ставлять це скажімо варіантом добровільності. Але що буде з спортсменом, тренером, фахівцем, який туди приїде без вакцинації ми не знаємо що буде.
Паралімпійські ігри цьогоріч стартують 24 серпня, в День незалежності України. І наші спортсмени налаштовані лише на перемогу.
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