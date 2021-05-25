Правоохоронці викрили в Запоріжжі фірму, що незаконно торгувала засобами для прихованого прослуховування та відео-нагляду. Ділки мали офіційну ліцензію на продаж спецтехніки лише державним структурам.

Проте, продавали її і приватним особам. Під час обшуку в офісі підприємства, співробітники СБУ виявили зразки спецтехніки, бухгалтерські документи, технічну документацію, а також електронне листування із замовниками.