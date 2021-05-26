Ирландский боец ​​смешанных единоборств Конор Мак-Грегор стал самым богатым спортсменом мира 2021 года. Об этом сообщает Sportico.

Читайте также Знаменитый украинский спортсмен попался на допинге и лишился чемпионского титула

Мак-Грегор возглавил рейтинг 100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира, по подсчетам с июня 2020 до мая 2021 года.

Отмечается, что ирландец в течение последних трех лет продвигал собственный бренд виски, который он запустил в 2018 году. Продажа компании весной 2021 года принес ему 170 млн долларов и увеличила его общий доход за последние 12 месяцев до 208 млн долларов.

Кроме того, 32-летний боец ​​заработал 28 млн долларов за свой январский бой в UFC с Дастином Пуарье и получил 8 млн долларов по контрактам от различных брендов.

Ранее сообщалось, что днепровский спортсмен стал лучшим легкоатлетом 2020 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.