"Укрпочта" на открытом аукционе на площадке ProZorro продала здание церкви в Кировоградской области, которое долгое время использовалось как почтовое отделение. Об этом сообщил в Facebook гендиректор компании Игорь Смелянский.

Сумма лота - 237 тыс. грн. Покупателем стала Украинская Православная Церковь (Московского патриархата).

Думаю, сделали доброе дело. Продали здание церкви, которое годами использовалось в Кировоградской области как отделение "Укрпошты". Теперь оно на открытом аукционе Prozorro.Продажі за 237 тысяч гривен (а не за 30 серебряников кому-то в карман) снова выкуплено Украинской Православной Церковью и будет использоваться по своему прямому предназначению.

Смелянский отметил, что вырученные средства пойдут на улучшение состояния инфраструктуры "Укрпошты".

Мы никому, ничего, бесплатно не отдаем и не передаём. Все активы продаются на открытых аукционах, а средства направляются на ремонты помещений, чтобы нам больше не было стыдно за убитую инфраструктуру.

Напомним, что "Укрпочте" запретили повышать тарифы.