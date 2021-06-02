"Укрпочта" продала церковь за 237 тысяч гривен (фото) [ Редактировать ]
Источник: "Укрпочта"
"Укрпочта" на открытом аукционе на площадке ProZorro продала здание церкви в Кировоградской области, которое долгое время использовалось как почтовое отделение. Об этом сообщил в Facebook гендиректор компании Игорь Смелянский.
Сумма лота - 237 тыс. грн. Покупателем стала Украинская Православная Церковь (Московского патриархата).
Думаю, сделали доброе дело. Продали здание церкви, которое годами использовалось в Кировоградской области как отделение "Укрпошты". Теперь оно на открытом аукционе Prozorro.Продажі за 237 тысяч гривен (а не за 30 серебряников кому-то в карман) снова выкуплено Украинской Православной Церковью и будет использоваться по своему прямому предназначению.
Смелянский отметил, что вырученные средства пойдут на улучшение состояния инфраструктуры "Укрпошты".
Мы никому, ничего, бесплатно не отдаем и не передаём. Все активы продаются на открытых аукционах, а средства направляются на ремонты помещений, чтобы нам больше не было стыдно за убитую инфраструктуру.
Напомним, что "Укрпочте" запретили повышать тарифы.
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