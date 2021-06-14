ДТП с украинским автобусом в Румынии: количество жертв возросло [ Редактировать ]
В понедельник, 14 июня, количество жертв аварии с украинским автобусом в Румынии возросло до двух. Еще одна украинка умерла в больнице. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.
Так, рано утром на трассе Дева-Нэдлак в Румынии произошло ДТП с участием граждан Украины, которые направлялись микроавтобусом из Украины в Чешскую республику.
Всего в авто находились 16 украинцев и 1 гражданин Молдовы. Один украинец скончался на месте, другая наша гражданка скончалась в больнице от полученных травм. Двое граждан Украины госпитализированы в тяжелом состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние остальных пассажиров - удовлетворительное, угрозы их жизни нет.
Николенко отметил, что водитель задержан, он дает показания в полиции. По предварительной версии, он не справился с управлением - микроавтобус столкнулся с грузовым транспортным средством, которое двигалось впереди.
Украинские дипломаты взаимодействуют с румынскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП, держат связь с врачами и предоставляют пострадавшим гражданам необходимую консульскую помощь. Для родственников открыта круглосуточная "горячая линия" посольства Украины в Румынии: +40 726 529 820, +40 21230 36 60.
Напомним, ранее сообщалось об одной жертве ДТП в Румынии.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Лікарі поспішали на виклик і, за словами поліцейських, перетинали перехрестя на "червоне» світло" з проблисковими маячками та звуковим сигналом
Поїхав на "червоний", протаранив авто та зніс з дороги пішохода, а потім втік з місця пригоди - такі наслідки моторошної автотрощі в Рівному
Поїхав на "червоний", протаранив авто та зніс з дороги пішохода, а потім втік з місця пригоди - такі наслідки моторошної автотрощі в Рівному
Користування гаджетами на пішохідних переходах - чому люди легковажать і чи штрафуватимуть за це?
В понедельник, 14 июня, на румынско-венгерской границе произошло ДТП с участием украинцев