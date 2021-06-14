В понедельник, 14 июня, количество жертв аварии с украинским автобусом в Румынии возросло до двух. Еще одна украинка умерла в больнице. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Так, рано утром на трассе Дева-Нэдлак в Румынии произошло ДТП с участием граждан Украины, которые направлялись микроавтобусом из Украины в Чешскую республику.

Всего в авто находились 16 украинцев и 1 гражданин Молдовы. Один украинец скончался на месте, другая наша гражданка скончалась в больнице от полученных травм. Двое граждан Украины госпитализированы в тяжелом состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние остальных пассажиров - удовлетворительное, угрозы их жизни нет.

Николенко отметил, что водитель задержан, он дает показания в полиции. По предварительной версии, он не справился с управлением - микроавтобус столкнулся с грузовым транспортным средством, которое двигалось впереди.

Украинские дипломаты взаимодействуют с румынскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП, держат связь с врачами и предоставляют пострадавшим гражданам необходимую консульскую помощь. Для родственников открыта круглосуточная "горячая линия" посольства Украины в Румынии: +40 726 529 820, +40 21230 36 60.

Напомним, ранее сообщалось об одной жертве ДТП в Румынии.

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