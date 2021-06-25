Поліція Вінниці викрила підпільних торговців зброєю [ Редактировать ]
У Вінниці правоохоронці викрили підпільних торговців зброєю. За ними стежили майже пів року. Щоб схопити зловмисників, до операції долучили спецпризначенців та спецтехніку.
Під час затримання вилучили чималий арсенал з десяток пістолетів, 5 автоматів, понад 7 тисяч набоїв, гранати та вибухівку. Збували зброю переважно місцевому криміналітету. Підозрюваним загрожує до 7-ми років за ґратами.
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