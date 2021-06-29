Ирина Шейк поразила оголенными снимками на пляже [ Редактировать ]
35-летняя модель Ирина Шейк показала откровенные фото с фотосессии на берегу океана. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram.
Пару недель назад Шейк выпустила коллекцию обуви в сотрудничестве с брендом Tamara Mellon. Теперь она решила привлечь внимание к сандалиям и ботинкам оригинальной рекламой.
Фотографом стал Али Кавусси.
На снимках Ирина предстала топлес, позируя лишь в трусиках от бикини и обуви.
Поклонники не сдерживают своего восторга и активно комментируют фото звезды:
"Шикарная", "Самая красивая модель", "Огонь", "Я тебя просто обожаю".
Ранее Ирина Шейк показала провокационные фото без белья. Напомним, ранее 50-летняя Наоми Кэмпбел оголилась для фото в свой день рождения, продемонстрировав поклонникам свою потрясающую форму. А Потап и Настя Каменских отпраздновали свою первую годовщину в статусе мужа и жены. Ранее, муж Наташи Королевой - Тарзан удивил поклонником откровенным фото в душе.
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