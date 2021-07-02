Водолаз-рятувальник помітив на водоймі двох чоловіків, які тонуть

Майже щодня в Карпатах стаються непередбачувані ситуації. Так напередодні до гірських служб звернулася по допомогу туристична група. Під час спуску одному з екстремалів стало зле. І щоб у таких ситуаціях діяти максимально швидко - рятувальники Закарпаття провели навчання.

За сценарієм - рятували з води, боролися з вогнем, а ще шукали травмованого туриста, який заблукав у горах.

Пан Володимир подає сигнал тривоги. Водолаз-рятувальник помітив на водоймі двох чоловіків, які тонуть. Заводить човен. І з колегами рушає на порятунок.

За сценарієм навчань - постраждалих двоє. Один із чоловіків ще притомний. Іншому геть кепсько. Двоє рятувальників пірнають у воду. Інший викликає швидку. Чоловіка дістали на берег. Ще у воді йому робили непрямий масаж серця.

Від початку року на Закарпатті вже затонуло 19 людей. Водолази розповідають, як допомогти в таких ситуаціях.

Володимир Хомячко, водолаз-рятувальник Хустського відділення ДСНС в Закарпатській області:

Людина, коли топиться вона ні в якому разі спереду не можна до неї підходити тому що вона може втопити ту людину яка до неї підходить. Обов'язково треба підходити ззаду.

На порятунок травмованого велосипедиста в гори спецтехнікою мчать працівники гірськово-пошукових відділень. У Джи-Пі-Ес ввели координати, які повідомив турист. Тож постраждалого швидко знаходять.

Упав із велосипеда, зломав ногу, наклали шину, дали обезболююче і тепер веземо на швидку.

Рятувальники розповідають - таких ситуацій у реальному житті вистачає. Тільки за перше півріччя в горах урятували понад 300 людей.

Василь Райчинець, начальник гірського пошуково-рятувального відділення села Нижні Ворота:

У нас, наприклад на місяць буває влітку таке, що 10 виїздів треба на травми виїжджаємо.

А разом з лісниками відточували навички в боротьбі з вогнем. Доки пожежники розгортають свою техніку...

Василь Крисяк, лісник Міжгірського лісового господарства:

У ліс біжимо на пожежу, ганчер заповнений водою, він 20 літровий.

До гасіння імітованої пожежі залучили гелікоптер. Такі навчання надзвичайники проводять систематично, щоб діяти злагоджено та перевірити можливості техніки.

Роман Гудак, начальник ГУ ДСНС у Закарпатській області:

Ми мусимо завжди бути готові і відпрацьовувати свої навички для того, щоб ефективно ліквідовувати всі виклики які ним дає сьогодення.

І хоча з усіма завданнями рятувальники впоралися добре, усе ж сподіваються, що в реальному житті таких ситуацій буде менше.