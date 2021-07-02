В Антарктиді рекордна спека! Найвищий показник температури повітря визнали в ООН. Вона сягнула 8,3 градуса. Зафіксували рекорд на аргентинській дослідницькій станції Есперанса ще торік у лютому.

Для порівняння попередній найвищий показник становив 17,5 градусів і був зареєстрований у 2015. Вважають, що Антарктичний континент за останні пів століття став регіоном з найстрімкішими темпами потепління - майже на 3 градуси за 50 років.