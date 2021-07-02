Температура в Антарктиді встановила новий рекорд [ Редактировать ]
В Антарктиді рекордна спека! Найвищий показник температури повітря визнали в ООН. Вона сягнула 8,3 градуса. Зафіксували рекорд на аргентинській дослідницькій станції Есперанса ще торік у лютому.
Для порівняння попередній найвищий показник становив 17,5 градусів і був зареєстрований у 2015. Вважають, що Антарктичний континент за останні пів століття став регіоном з найстрімкішими темпами потепління - майже на 3 градуси за 50 років.
по теме
Зафіксували рекорд на аргентинській дослідницькій станції Есперанса ще торік у лютому. Для порівняння - попередній найвищий показник становив 17,5 градусів і був зафіксований у 2015
Стовпчик термометра піднявся до рекордної позначки 49,5 градусів за Цельсієм
Це пояснюють зоною високого тиску, яка встановилася над північним заходом США та частиною Канади. У деяких містах вже відкрили спеціальні центри з кондиціонерами, де місцеві за потреби зможуть охолодитися та прийти до тями
Температура дещо почне спадати з неділі - кажуть синоптики. В багатьох регіонах - задощить. Як українці рятуються від гарячого сонця
Зливи з грозами пройшлися півднем та центром країни. У Дніпрі кульові блискавки влучили в кілька будинків. Потужний вітер повалив дерева, обірвав лінії електропередач