Позатендерова закупівля медичних товарів для боротьби з ковідом під питанням. Голова Верховної ради Дмитро Разумков підписав відповідний закон. Далі слово за Президентом. Якщо ж голова держави дасть згоду, то процедуру збережуть лише для найнеобхіднішого у подоланні пандемії.

Зокрема, ліків, вакцин, медичного обладнання, медичного кисню. Остаточний перелік має затвердити Кабінет Міністрів. Для інших медтоварів процедура спрощена, але прозора. Більше економічних новин розкаже Тарас Пилипець.

Ринок землі в Україні не запрацював, як планували 1 липня. На це поскаржилися представники Нотаріальної палати України в ефірі одного з українських телеканалів. Буцімто, нотаріусів не під'єднали до системи Держгеокадастру. Через що юристи не можуть перевірити, чи внесена туди ділянка, та чи не порушує покупець норму щодо площі землі. Дозволено - не більше ста гектарів одній людині.

Натомість у Держгеокадастрі інформацію спростували. Там заспокоюють, просто кількість охочих під'єднатися до реєстру - неймовірно велика. До моменту відкриття ринку землі доступ до Державного земельного кадастру - мали вісімсот сімдесят дев'ять нотаріусів. Усього їх 6,5 тисяч. Від першого липня доступ надали ще майже тисячі чотирьомстам.

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Антимонопольний комітет України розслідуватиме підозрілі коливання цін на ринку електроенергії. Про це заявили у відомстві. АМКУ виявив ознаки синхронної поведінки учасників на ринку "на добу наперед". Йдеться про рекордне падіння цін на електроенергію 4 липня на торгах.

Ціна почала зменшуватися ще з 1 липня. У комітеті думають, що це могло зіграти на руку деяким учасникам торгів. Бо обсяги закупівлі на "ринку двосторонніх договорів" - зросли. У відомстві вважають, це може бути наслідком "змови" певних гравців ринку електроенергії, відтак, може змінитися конкуренція на РДН. Результати перевірки обіцяють повідомити згодом.

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Найбільш популярні вакансії в Польщі для українців - лікар, плиточник та бетонник. Такі дані оприлюднив один з вітчизняних сайтів із пошуку роботи. Ще у переліку програміст, слюсар, дорожник та фахівець із автоматики. Мінімальна зарплата на цих спеціальностях - 45 тисяч гривень.

А ось максимально запропонована платня - 160 тисяч, у стоматолога. Але тут і вимоги інші: досвід роботи та знання польської мови. Водночас польські роботодавці готові забезпечити працівників проїздом, спецодягом, робочими інструментами та житлом. Загалом у Польщі понад мільйон наших заробітчан. Більшість із них робітники.