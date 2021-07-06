Во вторник, 6 июля, посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил о том, что Китай и Россия завершили процесс совместной разработки новой вакцины от коронавируса. Об этом сообщает "Интерфакс".

Глава китайской дипломатической миссии сказал:

Работа велась в Санкт-Петербурге, она успешно завершена. Теперь ожидается ее одобрение российскими разрешительными органами для использования.

Ранее посол сообщал о третьей стадии клинических испытаний совместно разработанного препарата.

Ханьхуэй отметил, что Китай и Россия расширяют сотрудничество по борьбе с коронавирусной инфекцией. В частности, с одобрения лидеров двух государств - председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина - будет расширяться производство российского Спутника V в Китае.

Эта российская инициатива была активно поддержана в Пекине.

Читайте также, третья доза вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Sinovac Biontech способна в десятки раз увеличить количество антител. Согласно результатам, на втором этапе исследования препарата была использована третья доза, которая увеличила количество антител в 20 раз.

Кроме того, вакцина против COVID-19 компании Moderna производила нейтрализующие антитела против новых вариантов коронавируса, включая вариант Delta. Вакцинация дала антитела против всех вариантов, включая дополнительные бета-версии варианта.

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