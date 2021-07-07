У Токіо 158 українських спортсменів будуть боротись за олімпійські медалі [ Редактировать ]
Їх буде 158. Українських спортсменів, які виборюватимуть медалі на Олімпійських іграх. Національний олімпійський комітет оголосив склад нашої збірної, що вирушить у Токіо. Отже, 158 українських спортсменів - будуть змагатися у 26 дисциплінах. Найсильніша й найбільша команда в легкій атлетиці. 46 - олімпійців.
Доволі потужними є наші делегації в боротьбі та веслуванні на байдарках і каное. Я нагадаю, літні Олімпійські ігри відбудуться в Японії з 23 липня по 8 серпня. І як у ситуації з футбольним єврочемпіонатом - ці змагання теж перенесли на рік через карантин.
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