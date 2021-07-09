Одного українського військового поранили на Донбасі незаконні збройні формування. Армійця доправили до лікарні, його стан задовільний. Загалом минулої доби ворог шість разів порушував режим тиші. Зокрема по оборонцях Новосельського та Пісків вдарив із мінометів 120-го калібру.

Під ворожий вогонь потрапили позиції і біля Новозванівки, Опитного і Мар'їнки. Там противник застосовував гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Українські військові кажуть на передовій останнім часом відбувається загострення. Усі подробиці - в матеріалі Руслана Смєщука.

Стиглі та солодкі вишні, які нікому збирати. На цій знелюднілій, побитій ворожими уламками та кулями вулиці таких фруктових дерев чимало. Це околиці Мар'їнки і лінія зіткнення тут проходить по межі міста. Наприклад ось це вже позиції супротивника. І хоча в саме цей момент, коли ми працюємо, стоїть тиша - вона оманлива.

"Верес", військовослужбовець Збройних сил України:

За останній тиждень обстановка змінилася різко. Стало жарко і не через спеку. Збільшилася кількість обстрілів. Супротивник застосував міномети по сусідніх позиціях. А по моїх позиціях снайпера працювали по бійничках, по камерах по постах.

Останній ворожий обстріл був напередодні нашого приїзду. Супротивник, як говорять армійці - добряче "насипав" - тобто гатив із кулеметів та автоматичних гранатометів.

"Батя", військовослужбовець Збройних сил України:

Обстріли почалися з ранку в першій половині дня. І доволі непогано вони стріляли. Потім був певний перерви, і потім знову почалося і до самого вечора вони взяли і насипали. А потім такі простріли пішли с перервами певними. І походу працювали снайпера.

Українські солдати кажуть: подібна ескалація тут вже відбувалася. І в першу чергу потерпають від таких загострень - не вояки, а нечисленні мирні жителі.

Вони обстріляли людський масив 100 мм рапірою налаштування населення проти нас.

Але попри щоденні ворожі обстріли у наших оборонців із настроєм усе добре. Адже на варті тут ветерани, які із самого початку війни, як наприклад Костянтин, пройшли через справжнє пекло війни.

Костянтин, військовослужбовець Збройних сил України: