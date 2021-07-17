В Николаевской области упал вертолет Ми-2, его экипаж погиб. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Авиакатастрофы произошла 17 июля в 6:08 возле села Зайве Николаевского района. После падения вертолет загорелся. В 6:35 спасатели потушили пожар. В кабине вертолета находился пилот и его помощник, оба погибли.

Машина принадлежит компании "Меридиан-Авиа-Агро", которая занимается обработкой полей на вертолетах. Обстоятельства трагедии выясняют специалисты и сотрудники полиции.

Напомним, что ранее в курортной Грибовке Одесской области вертолет бизнесмена едва не покалечил отдыхающих и снес палаточный городок.