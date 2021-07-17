Под Николаевом упал вертолет: экипаж погиб (фото) [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
В Николаевской области упал вертолет Ми-2, его экипаж погиб. Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Авиакатастрофы произошла 17 июля в 6:08 возле села Зайве Николаевского района. После падения вертолет загорелся. В 6:35 спасатели потушили пожар. В кабине вертолета находился пилот и его помощник, оба погибли.
Машина принадлежит компании "Меридиан-Авиа-Агро", которая занимается обработкой полей на вертолетах. Обстоятельства трагедии выясняют специалисты и сотрудники полиции.
Напомним, что ранее в курортной Грибовке Одесской области вертолет бизнесмена едва не покалечил отдыхающих и снес палаточный городок.
по теме
Огонь быстро распространился на площадь 750 квадратных метров
Под обломками дома спасатели нашли тело погибшего хозяина 1966 года рождения. По предварительной версии, взорвался газовый баллон
Мальчики отправились купаться без разрешения родителей. Заметив их отсутствие, отец отправился их искать и нашел их вещи на берегу водохранилища. Мужчина позвонил спасателям и в полицию, и самостоятельно попытался найти детей в воде
В результате инцидента есть пострадавший
Инцидент произошел в городе Здолбунов на улице Княгини Ольги. После неудачного прыжка девочка зацепилась рукой за заостренный прут ограды. Самостоятельно освободить ребенка родители не смогли, поэтому вызывали специалистов. Спасатели спили штырь забора и таким образом освободили ребенка