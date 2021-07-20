Николай Носков после инсульта вернулся на сцену в инвалидном кресле (видео) [ Редактировать ]
Источник: Telegram
65-летний певец, музыкант и бывший участник группы "Парк Горького" Николай Носков, который в марте 2017 года перенес инсульт, выступил на закрытии музыкального фестиваля "Славянский базар" в Витебске. Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач",
Артист выехал на сцену в инвалидном кресле, и сидя спел свои знаменитые хиты "На меньшее я не согласен" и "Я люблю тебя, это здорово". Хотя из-за перенесенного удара Николай и не может ходить, периодически он поднимался на ноги, опираясь на трость.
Было заметно, что правая сторона тела и речь певца не до конца восстановилась, и выступать ему было непросто. Публика тепло встретила его выступление и громко аплодировала.
Напомним, что четыре года назад Николай Носков перенес ишемический спинальный инсульт. Врачи провели операцию по удалению тромба из шейного отдела позвоночника. С того времени артист не появлялся на сцене.
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