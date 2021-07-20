65-летний певец, музыкант и бывший участник группы "Парк Горького" Николай Носков, который в марте 2017 года перенес инсульт, выступил на закрытии музыкального фестиваля "Славянский базар" в Витебске. Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач",

Артист выехал на сцену в инвалидном кресле, и сидя спел свои знаменитые хиты "На меньшее я не согласен" и "Я люблю тебя, это здорово". Хотя из-за перенесенного удара Николай и не может ходить, периодически он поднимался на ноги, опираясь на трость.

Было заметно, что правая сторона тела и речь певца не до конца восстановилась, и выступать ему было непросто. Публика тепло встретила его выступление и громко аплодировала.

Напомним, что четыре года назад Николай Носков перенес ишемический спинальный инсульт. Врачи провели операцию по удалению тромба из шейного отдела позвоночника. С того времени артист не появлялся на сцене.