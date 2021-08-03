А от повністю щеплених українців за добу побільшало майже на 55 тисяч. І всього їх вже понад два мільйони. В той час, як один укол мають майже чотири мільйони українців. І навіть попри такі темпи з вакцинації, переконані в опозиції - наполеонівські плани уряду виконати не вдасться. Раніше, нагадаю, в МОЗ запланували до кінця серпня щепити 10 мільйонів людей.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - за життя":