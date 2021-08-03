Юрій Бойко закликав забезпечити українців вакцинами від коронавірусу [ Редактировать ]
А от повністю щеплених українців за добу побільшало майже на 55 тисяч. І всього їх вже понад два мільйони. В той час, як один укол мають майже чотири мільйони українців. І навіть попри такі темпи з вакцинації, переконані в опозиції - наполеонівські плани уряду виконати не вдасться. Раніше, нагадаю, в МОЗ запланували до кінця серпня щепити 10 мільйонів людей.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - за життя":
І в МОЗі, і у ВООЗ прогнозують в Україні сплеск коронавірусу у вересні. Як оцінюєте і підготовку до нової хвилі, і кампанію з вакцинації? - Надо делать свою вакцину и тогда люди будут верить, что ей можно прививаться. Сейчас продолжается к сожалению неверие в то что вакцина спасет и некоторые примеры этому свидетельствуют, тем не менее я считаю, что вакцинация должна быть, это наше будущее, потому что человека надо... наука должна готовить человека к этому испытанию. По этому нужно все силы бросить на то что вакцина была, в достаточном количестве и люди не стояли в очередях чтоб вакцинироваться.
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