В июле 2021 года на территории Украины было приобретено 9768 новых легковых автомобилей, что стало на 16% больше, чем в аналогичны период 2020 года.

Наиболее популярной маркой авто среди украинцев стала Toyota - 1 535 автомобилям этой компании были выданы регистрационные номера. Это на 34% больше, чем годом ранее. Второе место занял автоконцерн Renault - 1350 транспортных средств, а на третьем месте следует Skoda и Hyundai.

Всего с начала года украинцы приобрели и поставили на учет 58,1 тысяч новых легковых автомобилей, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отмечается, что самой популярной моделью автомобиля стала Toyota RAV4, на которую в июле 2021 года выдали 659 номерных регистрационных знаков.

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Кроме того, в Украине существуют пять автомобильных марок, продажи которых в стране буквально "рухнули" в 2021 году. Аналитики предполагают, что до конца 2021 года продажи автомобилей этих брендов будут снижаться и дальше.

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