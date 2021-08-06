Україна відправить пожежників у Грецію [ Редактировать ]
Українські фахівці поїдуть гасити лісові пожежі у Греції. На допомогу тамтешнім вогнеборцям вирушать 100 наших рятувальників. Нині стихія, що вирує на північ від Афін, вийшла з-під контролю. Наказ евакуюватися на узбережжя отримали жителі ще двох містечок.
Основний осередок вогню розділився на кілька фронтів, що поширюються в різних напрямках. Наразі вигоріли близько 5 тисяч гектарів території, знищено десятки будинків. Рятувальні роботи ускладнює аномальна спека, до якої, за прогнозом, мають додатися ще й сильні вітри.
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