У МОЗ назвали вакцини, що здатні боротися з дельта-коронавірусом [ Редактировать ]
Ефективні навіть проти "Дельти". Вакцини від коронавірусу здатні боротися з новим штамом інфекції. Про це заявили в МОЗі. За даними відомства, вакцинація знижує ризик госпіталізації та тяжкого перебігу хвороби в 15 разів.
До слова, в Україні вже щепили понад чотири мільйони українців. Повністю вакцинованих майже два із половиною мільйони. А от нових випадків інфікування за минулу добу 300.
Майже стільки ж, 280 українців, видужало. Померло п'ятеро пацієнтів. В лідерах по кількості нових хворих - столиця, а також Одеська та Тернопільська області.
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