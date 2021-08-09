Ефективні навіть проти "Дельти". Вакцини від коронавірусу здатні боротися з новим штамом інфекції. Про це заявили в МОЗі. За даними відомства, вакцинація знижує ризик госпіталізації та тяжкого перебігу хвороби в 15 разів.

До слова, в Україні вже щепили понад чотири мільйони українців. Повністю вакцинованих майже два із половиною мільйони. А от нових випадків інфікування за минулу добу 300.

Майже стільки ж, 280 українців, видужало. Померло п'ятеро пацієнтів. В лідерах по кількості нових хворих - столиця, а також Одеська та Тернопільська області.