На світовій мапі дайвінгу з'явилася нова точка. На узбережжі Середземномор'я, біля кіпрської Айя-Напи. Мусан - підводний музей нове творіння відомого британського художника Джейсона Тейлора.

Його арт-проєкти можна побачити в Мексиці, Австралії, на Канарах. Цей проєкт відкриття і для самого автора. Ексклюзивне занурення з професійними дайверами - від нашої Ірини Баглай у наступному сюжеті.

Серед підводних музеїв та парків Мусан перший, який є підводним лісом, а ми перші журналісти в Україні, які побачать його на власні очі, а для мене це подвійний захоплюючий досвід, тому що до цього дайвінгом я не займалась.

Дістатися підводного музею можна і з берега - проплисти 200 метрів з пляжу. І переглянути експозицію в масці для скуба-дайвінгу. А от щоб прогулятися підводною лісовою стежкою, доведеться зануритись на 10 метрів і одягнути дайверський костюм.

Подорож-пригода між екзотичними деревами, на яких колихається листя. А світло крізь воду оживляє і сам ліс, і його мешканців.

Олена Варгейчик, підводний фотограф, дайвер:

Какое-то блаженство, переживания, задумчивость, грусть это отображено на лицах, некоторые обезличены это тоже интересно, навевает мысли слияние тела с природой.

93 скульптури створені руками відомого британського художника Джейсона де Кайрес Тейлора. Сам автор закоханий у море і каже, що воно допомогає йому оживляти скульптури. Першими відвідувачами Мусану стали відомі підводні фотографи з різних країн, які досліджували найцікавіші й найзагадковіші глибини моря по всьому світу.

Василіс Ментогіанніс, підводний фотограф, дайвер:

Це не схоже ні на що інше. Ви просто можете забути, хто ви й де. Це повністю інший дайвінг. Бо коли ви відвідуєте кораблетрощу, то можете знайти певні артефакти. Такий дайвінг не є стресом. Ви ні про що не думаєте, а просто плаваєте між статуями.

Дорослі під прицілом камер та діти, що тримають їх у руках. Скульптури малечі Джейсон Тейлор створював з реальних дітей кіпріотів. Такою композицією автор хотів нагадати дорослим, наскільки вони мають бути відповідальними за свої вчинки й рішення.

Джейсон де Кайрес Тейлор, художник, автор Музею Musan м. Айя-Напа:

Кожна має свою назву, проте, щиро кажучи, я ще працюю над ними. Бо важливо, який вигляд вони мають саме під водою, оскільки я їх бачив лише у своїй студії. Насамперед я хотів спроєктувати дім, де буде вирувати морське життя. Однак більше я хочу мотивувати людей досліджувати світ, вивчати природу та загалом закохатися в море.

Мусан уже охрестили скарбницею всього Середземномор'я, адже він такий перший і єдиний. На думку досвідчених дайверів, музей-ліс неабияк прикрасить та урізноманітнить підводний маршрут острова Афродити.

Стефанос Контос, підводний фотограф, фрідайвер:

Це чудовий приклад поєднання роботи художників і навколишнього середовища. Такі рухливі ліси - блискуча ідея, бо вони чудово поєднуються з підводним світом і в цьому новому підводному середовищі мають більш екзотичний, більш містичний вигляд.

Створенням цього музею опікувалося Міністерство туризму Кіпру та місцева влада. Місту він коштував 1 млн євро. Однак мер Айя-Напи впевнений після складних пандемічних років цей об'єкт дасть змогу оживити туристичний напрямок.

Христос Заннету, мер Айя-Напи:

Більшість коштів профінансувало місто. Проєкт входить до нашої інфраструктури та плану. Ми створили цей проєкт із огляду на економічну стратегію муніципалітету. Для нас він є не лише способом заробити гроші, а й популяризувати туризм, аби Кіпр і Айя-Напа стали важливими туристичними центрами.

Сама подорож на глибину безпечна. Тут лише 10 метрів.

Андрій Богданович, підводний фотограф, дайвер:

Зручно пропливати між експозиціями фотографувати можна навіть зробити з ними селфі або попросити зробити фото біля скульптур гарний дайв сайд, рекомендую його відвідати.

Однак сам автор закликає туристів не чіпати скульптури, щоб їх не пошкодити.

Самі ж скульптури створені з екологічно чистого інертного матеріалу. Безпечні для морських мешканців, для яких Мусан стане новою домівкою. І вже підводний світ сам вноситиме корективи в експозицію. Тож ця подорож-пригода не завершуватиметься і щороку вражатиме по-новому. Перший рік відвідати музей можна безкоштовно.