Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна

На Запоріжжі поліція викрила злочинну організацію, яка обкрадала вантажні потяги. До угруповання входило чотири десятки людей. Спеціалізувалися на крадіжках міндобрив та вугілля на залізничних станціях або ж під час руху поїздів.

Потім продукцію продавали місцевим жителям та приватним підприємцям. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Сергій Слепинін, заступник начальника першого управління Департаменту карного розшуку Національної поліції України: