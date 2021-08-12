На Запоріжжі бандити обкрадали вантажні потяги [ Редактировать ]
На Запоріжжі поліція викрила злочинну організацію, яка обкрадала вантажні потяги. До угруповання входило чотири десятки людей. Спеціалізувалися на крадіжках міндобрив та вугілля на залізничних станціях або ж під час руху поїздів.
Потім продукцію продавали місцевим жителям та приватним підприємцям. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Сергій Слепинін, заступник начальника першого управління Департаменту карного розшуку Національної поліції України:
В ході документування їх злочинної діяльності фігурантів встановлено більше 30 фактів їх злочинної діяльності. Хочу зазначити, що група могла протягом дня викрасти від 5 до 30 тонн вугілля. Наразі 16 активним учасникам оголошено про підозру в інкримінованих злочинах, 12,5 яких - затримано.
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