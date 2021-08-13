В городе Рубежное, который находится в Луганской области, 17-летний молодой человек с пневматической винтовки начал стрелять по группе детей, которые играли рядом. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции региона Татьяна Погукай.

По ее словам, правоохранители получили информацию о подростке, который начал стрелять из пневматического оружия по детям около своего дома на улице Смирнова. В результате происшествия ранение получил 13-летний мальчик.

13-летний парень с пулевым ранением брюшной полости и повреждением внутренних органов госпитализирован в Лисичанской детской больницы.

Отмечается, что сотрудники полиции задержали юношу и конфисковали оружие с металлическими боеприпасами, калибра 4.5 миллиметров. На оружии отсутствовала маркировка и номера.

Читайте также, в Николаеве в районе пересечения улиц Спасской и Соборной между двумя компаниями подростков произошла массовая драка в ходе которой кто-то достал оружие и открыл стрельбу. Прибывшие полицейские увидели на месте около десяти подростков в возрасте от 14 до 16 лет.

Кроме того, в Харькове днем школьник устроил стрельбу прямо на детской площадке. В результате несколько детей получили ранения, позже выяснилось, что пострадавшие отделались синяками и помощь медиков им не понадобилась, в полиции инцидент пока не прокомментировали.

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