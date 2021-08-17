З пластиком вхід заборонено. Пляж Айя Тріада став першим на Кіпрі, який оголосив себе територією без пластику. Як заохочують відпочивальників берегти природу, й чи допоможе це врятувати від забруднення Середземне море?

Пляж Айя Тріада розташувався у затишній бухті, неподалік курортного селища Паралімні. Це одне з наймальовничіших місць на східному узбережжі Кіпру. Пляж завжди приваблював шанувальників спокійного відпочинку, а тепер ще й прихильників захисту природи. Пластик на Айя Тріада - заборонений.

Деспіна Прінджі, активістка й учасниця ініціативи екологічно безпечного туризму на Кіпрі:

Цей пляж став першим на Кіпрі, де заохочують відпочивальників відмовитися від пластику. Головне, що місцевим і туристам тут пропонують практичні рішення. Наша мета - аби люди самі вирішували залишити позитивний слід на планеті.

Найперше - встановили контейнери для недопалків і пильно стежать, аби курці ними користувалися. Адже залишки цигарок - найбільш "популярне" пляжне сміття. Також пропонують прохолодну фільтровану воду - безоплатно. Набрати її можна лише у власний кухоль.

Андрес, відпочивальник:

Дуже хороша ідея, можна прийти зі своїм посудом і попити води, замість того, аби користуватися пластиковими пляшками чи стаканами. Я цілком підтримую нововведення.

Як нагадування про необхідність зберегти море чистим - на пляжі з'явилася гігантська черепаха, виготовлена з пластику. Його кілька місяців в морі й на узбережжі збирали волонтери.

Філіпос Дросіотіс, голова ініціативи екологічно безпечного туризму на Кіпрі:

Ми прагнемо насамперед привернути увагу місцевих мешканців до нашої ініціативи. Для цього зокрема встановили ось таку інсталяцію. Цю черепаху звати Каліпсо, у грецькій міфології - це донька океану. Її створив місцевий митець із пластику, зібраного на пляжах і в морі.

За підрахунками Міжнародного союзу охорони природи, Середземне море - найбільш забруднене пластиком у світі, адже його узбережжя густо заселене людьми. Щороку у водойму потрапляє по 200 тисяч тонн пластикового сміття - і з прибережних поселень, і з річок. Найбільші забруднювачі - популярні серед туристів Єгипет, Туреччина й Італія.

За словами екологів, аби зменшити кількість небезпечних відходів у водах Середземномор'я хоча б на чверть, необхідно, щоб жителі всього узбережжя повністю відмовилися від пластику.