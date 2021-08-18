COVID-19 в Україні за добу забрав життя 40 людей [ Редактировать ]
1447 нових випадків Ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 40 пацієнтів померло, 712 одужали. Найбільше нових інфікувань у Києві, на Донеччині та Одещині, зазначили у МОЗі.
по теме
Симптоми нового штаму Дельта істотно відрізняються від традиційних скарг хворих на Ковід.
Попри те, що вакцинація в Україні набирає обертів, чисельність нових інфікувань також стрімко зростає. Найвищий приріст заражень - на Харківщині, Одещині та в Києві
Відтепер у Франції у кафе, ресторани та на вокзали пускають лише з ковідними посвідками. Влада знову розширила дію сертифікатів здоров'я
Перепустка в цифровому форматі має вигляд QR-коду з інформацією про повну імунізацію, свіжий негативний ПЛР-тест чи нещодавнє одужання після Ковіду. Ініціативу поступово впроваджують уже кілька тижнів
Третій етап клінічних випробувань вирішили проводити за кордоном - в Україні і Грузії. Можна уявити, який ґвалт це може викликати в соцмережах, загалом у суспільстві цих держав. Але пов'язана така необхідність не з небезпекою препарату і бажанням перевірити його на жителях інших країн