В Україні за добу 1447 людей інфікувалися коронавірусом [ Редактировать ]
Тисяча 447 нових випадків Ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 40 пацієнтів померло, 712 одужали. Найбільше нових інфікувань у Києві, на Донеччині та Одещині - зазначили у МОЗі.
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417 нових випадків ковіду діагностували в Україні минулої доби. Такі дані Мінохорони здоров'я