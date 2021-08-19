19 августа православная церковь празднует Преображение Господне. В народе его называют Яблочный Спас. Также в Украине в четверг отмечают День пасечника.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 19 августа, читайте в нашем материале.

Преображение Господне - один из главных праздников в православии. Он посвящен явлению Божественного величия и славы Иисуса Христа перед тремя Его ближайшими учениками – Петром, Иаковом и Иоанном во время молитвы на горе Фавор.

В народе эта дата известна под названием Яблочный Спас, или Второй Спас. Первый был Медовый, а за ним последует Ореховый Спас.

Православные верующие 19 августа собирают корзинки с яблоками, грушами, сливами и баночками меда, чтобы освятить в церкви.

Что нельзя делать

Нельзя работать в поле и огороде в этот день, убирать и готовить.

Запрещено купаться в открытых водоемах и убивать мух и комаров.

Не рекомендуется устраивать шумные застолья и объедаться.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.