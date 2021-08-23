Венеція братиме "данину" з туристів [ Редактировать ]
Плату за гостини планують брати у Венеції. Щоб відвідати місто, кожному туристу доведеться віддати від 3 до 10 євро. Також влада планує встановити турнікети перед історичним середмістям. Щоб потрапити туди - доведеться попередньо зареєструватися на конкретну годину.
Окрім цього, діятиме квота на кількість відвідувачів. Нововведення можуть запровадити вже наступного літа. Усе, щоб захистити місто від надмірної кількості гостей.
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Понад дві тисячі років тому на цьому місці буяв давноримський курорт Баї. Саме тут, на тодішньому узбережжі поблизу Неаполя, свої вілли мали перші особи Римської імперії зокрема семеро імператорів
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