Плату за гостини планують брати у Венеції. Щоб відвідати місто, кожному туристу доведеться віддати від 3 до 10 євро. Також влада планує встановити турнікети перед історичним середмістям. Щоб потрапити туди - доведеться попередньо зареєструватися на конкретну годину.

Окрім цього, діятиме квота на кількість відвідувачів. Нововведення можуть запровадити вже наступного літа. Усе, щоб захистити місто від надмірної кількості гостей.