В Украине приравняли е-паспорта к бумажным [ Редактировать ]
В Украине приравняли цифровые паспорта (е-паспорта) к бумажным. Соответствующий закон сегодня вступил в силу.
Стоит отметить, что электронные версии доступны только тем украинцам, которые имеют ID-карту или биометрический заграничный паспорт.
Среди основных преимуществ этого документа отмечены защищенность от подделки и удобство использования.
Украинцы смогут использовать электронный паспорт для таких целей:
- при путешествии по Украине;
- во время медицинского обслуживания или для осуществления банковских операций;
- получать административные, гостиничные, телекоммуникационные и другие услуги, включая получение покупок из интернет-магазинов;
- е-паспорт также позволит подтвердить личность на запрос полиции и других правоохранительных органов.
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