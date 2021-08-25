Німецькі інфекціоністи заявили про початок четвертої хвилі епідемії. Хто хворіє найчастіше, коли в країні оголосять локдаун і чому цього разу він буде інакшим? Розкаже Тетяна Логунова.

Майже шість тисяч нових заражень на добу. Німецькі епідеміологи впевнені - четверта хвиля епідемії, яку прогнозували на вересень-жовтень, вже почалася. Хворіє, переважно, невакцинована молодь. Домінує дельта варіант ковіду, який вважається більш заразним. Політики знову готуються до важкої осені і нових локдаунів.

Умови запровадження карантинних обмежень, до речі, змінили. Раніше уряд орієнтувався на динаміку поширення хвороби. Тобто, локдаун оголошували, коли різко зростала кількість нових випадків коронавірусу на сто тисяч населення. Тепер вирішальним фактором стане заповненість лікарень.

Про нові правила повідомила канцлерка Ангела Меркель після наради з прем'єрами усіх німецьких земель.

Ангела Меркель, канцлерка Німеччини:

Кількість зайнятих лікарняних ліжок буде тим показником, що спонукатиме нас до запровадження карантинних заходів. Конкретні цифри ми ще обговоримо. Але, звісно, наше головне завдання, не дійти цієї критичної ситуації.

Якщо ж карантин таки оголосять, то він буде не для всіх. Вакцинованих і людей, які вже перехворіли на коронавірус - звільнять від дотримання обмежень.

Єнс Шпан, міністр охорони здоров'я Німеччини:

У мене є повідомлення для людей, які зробили щеплення або вже вилікувалися від ковіду. Для них не буде ніяких комендантських годин, заборон на соціальні контакти або якихось інших обмежень. Щеплення - це перепустка в життя без карантину. Це захист себе та інших.

Наразі в Німеччині повністю вакциновані 50 мільйонів людей. Це майже 60 відсотків населення країни.