В Іспанії обвалився триповерховий будинок [ Редактировать ]
Триповерховий житловий будинок обвалився в Іспанії. За інформацією місцевих видань, під завалами перебувають дві чи три людини. Одного рятувальникам вдалося дістати живим - це 15-річний хлопець.
Пошкоджено й сусідні будинки. Через це надзвичайники евакуювали кількадесят людей. Що спричинило інцидент - наразі невідомо. Припускають, що спровокувати обвал могли зливи, які тривають уже кілька днів. Нині на місці триває пошуково-рятувальна операція.
Карлос Віргілі, рятувальник:
Дуже важко шукати, бо тут чимало плит і великих уламків. А робити все потрібно дуже чітко й акуратно. І коли нам вдається витягти людину живою, то ми щасливі й задоволені результатом.
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Триповерховий житловий будинок обвалився в Іспанії. За інформацією місцевих видань, під завалами перебувають дві чи три людини.
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