Триповерховий житловий будинок обвалився в Іспанії. За інформацією місцевих видань, під завалами перебувають дві чи три людини. Одного рятувальникам вдалося дістати живим - це 15-річний хлопець.

Пошкоджено й сусідні будинки. Через це надзвичайники евакуювали кількадесят людей. Що спричинило інцидент - наразі невідомо. Припускають, що спровокувати обвал могли зливи, які тривають уже кілька днів. Нині на місці триває пошуково-рятувальна операція.

Карлос Віргілі, рятувальник: